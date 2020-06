Er zijn recente foto's opgedoken van het in maart uit het museum Singer Laren gestolen schilderij van Van Gogh. De Telegraaf meldt in het bezit te zijn van foto's die op z'n vroegst eind mei zouden zijn gemaakt.

Het gaat om foto's van de voorkant en de achterkant van het schilderij. De achterkant bevat enkele kenmerken die niet nagemaakt kunnen worden, waardoor bepaald kan worden dat het om het originele schilderij gaat.

Om te laten zien dat het niet gaat om een foto die voor de diefstal is gemaakt, is het schilderij vastgelegd naast een exemplaar van de krant The New York Times van 30 mei 2020.

Naast de krant is ook het boek Meesterdief van Wilson Boldewijn afgebeeld. Dit boek gaat over het leven van Octave Durham, die in 2002 meerdere Van Gogh-werken wist te ontvreemden van het Van Gogh Museum. Durham verkocht zijn gestolen werken aan een drugshandelaar die ze later gebruikte in onderhandeling met autoriteiten.

Het is onduidelijk waarom het boek op de foto te zien is, maar kunstdetective Arthur Brand meldt aan De Telegraaf dat Durham zelf een alibi heeft. Brand stelt dat de foto's de ronde doen in het criminele circuit, wat erop zou duiden dat de dief in die kringen op zoek is naar een koper.

Het gestolen schilderij Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar (1884) is van het Groninger Museum. Singer Laren had het werk van Van Gogh sinds 14 januari in bruikleen. Het werk werd in de nacht van 29 op 30 maart gestolen. Op camerabeelden was te zien hoe een man met het schilderij onder zijn arm naar buiten rende nadat hij de deur met een moker forceerde.