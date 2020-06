Vier grote musicalproducties, waaronder Les Misérables en Hamilton, keren pas in 2021 terugkeren naar West End. De Britse producer Cameron Mackintosh van Delfont Mackintosh Theatres laat dit woensdag weten aan Variety.

Ook de musicals Mary Poppins en The Phantom of the Opera zullen komend jaar niet meer te zien zijn in het theaterdistrict, dat is gelegen in het centrum van Londen.

Door de uitgestelde shows is het ook mogelijk dat er ontslagen gaan vallen. Volgens Mackintosh is het een "hartverscheurende beslissing, maar een effect van de pandemie van het coronavirus".

Door de aanhoudende onzekerheid over het intrekken van de sociale afstandsmaatregelen zoals vastgesteld door de regering wordt het voor Mackintosh onmogelijk om een planning te maken voor de toekomst. "Deze drastische maatregelen moeten worden genomen om het bedrijf te laten overleven en de theaters volgend jaar weer te laten openen."

De Britse regering heeft al toestemming gegeven tot opening van de bioscopen vanaf 4 juli, maar behoudt de richtlijnen van 2 meter afstand voor producties in theaters. Mackintosh eiste eerder al van de regering dat ze actie ondernam om de sector te laten overleven.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.