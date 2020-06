Kazuo Ishiguro, die in 2017 de Nobelprijs voor Literatuur won voor zijn oeuvre, brengt in maart 2021 zijn nieuwe roman uit. Het is dan zes jaar geleden dat zijn meest recente boek Vergeten Reus verscheen.

Klara en de Zon zal tegelijkertijd met de originele Engelstalige versie in Nederland verschijnen. De vertaling wordt verzorgd door Peter Bergsma.

"Klara en de Zon is uiteindelijk een roman over de liefde, maar met wederom een unieke, verrassende invulling die mijn mond open deed vallen", zegt uitgever vertaalde fictie Jessica Nash. "Het is een roman die we juist in deze roerige tijden hard nodig hebben."

Het verhaal draait om Klara, een vrouwelijke robot die verlangt naar menselijk contact en die op een gegeven moment ook de kans krijgt om dit te hebben.

Schrijver werd vier keer genomineerd voor Man Booker Prize

De in Japan geboren auteur (66) heeft in totaal acht boeken geschreven, die in meer dan veertig talen zijn verschenen.

Ishiguro werd door The Times tot een van de vijftig beste schrijvers sinds 1945 benoemd. De schrijver werd tot vier keer toe genomineerd voor de prestigieuze Man Booker Prize for Fiction, die hij in 1989 won voor zijn boek The Remains of the Day.

In 1994 werd dit boek door James Ivory verfilmd. Emma Thompson, Hugh Grant en Anthony Hopkins speelden daarin de hoofdrollen. Ook zijn boek Never let me go werd verfilmd, in 2010 door regisseur Mark Romanek met hoofdrollen voor Keira Knightley, Andrew Garfield en Carey Mulligan.

In 2017 werd hij bekroond met de Nobelprijs voor de Literatuur wegens de "vele emotionele kracht" die hij in zijn boeken gebruikt.