Een unicum in de kinderboekenwereld: voor het eerst was er een vertaald boek genomineerd voor de Carnegie Medal, een prestigieuze Britse jeugdliteratuurprijs. Helaas greep Lampje van Annet Schaap naast de winst, maar lange tijd was er niet zo veel positieve aandacht voor een Nederlands jeugdboek. NU.nl spreekt met Schaap zelf en jeugdliteratuurrecensent Bas Maliepaard over het succes van Lampje.

"Enorm sfeervol en verrassend - Lampje is een boek om in te verdwalen", schreef The Irish times. "Lampje wervelt, boeit en laat je echt meeleven", kopte NRC. "Een ge-wel-dig boek waarvan je hoopt dat het wordt voorgelezen aan op z'n minst alle zesde- en zevendegroepers, op school of thuis", was te lezen in de recensie die Trouw publiceerde.

"Toen ik het had gelezen, wist ik gelijk dat ik iets heel bijzonders in handen had", vertelt Bas Maliepaard, kinderboekenrecensent van de laatstgenoemde krant en De Grote Vriendelijke Podcast. Het boek, dat draait om een meisje dat wordt ondergebracht bij een geheimzinnig pleeggezin en een vriendschap sluit met een zeemeerjongen Edward, vindt hij om meerdere redenen verrassend.

"Ten eerste omdat we Annet Schaap hiervoor alleen kenden als illustrator van populaire kinderboeken van Francine Oomen en Janneke Schotveld. Het is een lijvig boek waarvan ik gelijk achterover sloeg: wegens de taal, het verhaal en de diepgang."

Scène uit de toneelbewerking van Lampje. (Foto: Maas theater/dans)

'Uitzonderlijk dat debuut helemaal klopt'

Wat dit verrassingselement nog extra versterkt, is dat Lampje het schrijfdebuut is van Schaap. "Uitzonderlijk dat een debuut helemaal klopt en meteen staat als een huis", vindt Maliepaard. "Het is een boek dat aanvoelt alsof het er al heel lang is. Er kleeft een gevoel van tijdloosheid aan en het appelleert aan klassiekers, zoals De geheime tuin (Frances Hodgson Burnett, 1911) en De kleine zeemeermin (Hans Christian Andersen, 1837). "

De filmische en beeldrijke taal waarmee Schaap schrijft, past volgens Maliepaard goed bij het soort verhaal. "Kijk alleen al naar de eerste zin van het boek: 'Een eiland dat nog een beetje vastzit aan het vasteland, als een losse tand aan een draadje, heet een schiereiland.' Je kan merken dat Annet illustrator is en gewend is om goed te observeren."

"Ik had een grote wens om te schrijven, probeerde dingen, maar vond mezelf nooit goed genoeg", vertelt Schaap. Dat veranderde toen de illustrator en schrijfster samen met haar man en zoon een camperreis maakte door Amerika.

"Dat heeft me veranderd en geraakt, ik kwam tot mijn eigen wereld. Vlak voordat we terug naar huis gingen, zag ik bij Lake Michigan een schiereilandje met een vuurtoren erop. Een stem in mijn hoofd zei: maak daar een foto van, want hier ga je een boek over schrijven."

Annet Schaap met de Engelstalige versie van Lampje. (foto: Annet Schaap)

'Ik riep: 'Dat succes houdt vast snel op'

Het duurde nog bijna een jaar voordat het verhaal over Lampje, die bij haar vader woont in een vuurtoren op zo'n zelfde eilandje, op papier kwam. "Ik was ontzettend blij dat Querido het wilde uitgeven en toen werd het ook nog eens zo'n doorstromend groot succes. Dat heeft me erg verbaasd en verrast."

"Hoewel smaken verschillen, kreeg Lampje alleen maar lovende recensies - het heeft blijkbaar een schoonheid die heel veel mensen zien", stelt Maliepaard. Lampje won alle grote kinderboekenprijzen: De Gouden Griffel, de Woutertje Pieterse Prijs, de Vlaamse Boekenleeuw. Het is vertaald in onder meer het Russisch en Duits, er volgde een toneelbewerking en er is ook een serie in de maak bij de VPRO.

"In het begin riep ik: ach, dat is dat ene succesje, dat houdt vast snel op", zegt Schaap. "Maar dat gebeurde niet. Het is een beetje alsof er iets splitst. Aan de ene kant roept mijn eigen bescheiden zelf: nu is het mooi geweest, maar de andere kant gaat dat succes wennen. Dat botst ook met elkaar en maakt onrustig. Het helpt in elk geval niet voor het schrijven van een nieuw boek."

Schaap zegt al "allerlei verhalen in haar hoofd te hebben". "Als ik maar in het verhaal blijf geloven, denk ik wel dat het gaat lukken."