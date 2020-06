Een brief van kunstschilder Vincent van Gogh (1853-1890) en zijn collega Paul Gauguin uit 1888 heeft dinsdag bij een veiling 210.000 euro opgebracht. Dat is in lijn met de verwachte opbrengst van tussen de 180.000 en 250.000 euro. In de brief beschrijven de kunstenaars hun gezamenlijke bordeelbezoeken.

De vier vellen tellende brief ging dinsdag onder de hamer bij veilinghuis Hôtel Drouot in Parijs.

In november 1888 schreven Van Gogh en Gauguin vanuit het Franse Arles een brief aan hun collega Émile Bernard. "Bloed en seks zijn voor Gauguin belangrijker dan ambitie", aldus Van Gogh in de Franstalige brief. "We zijn een paar keer op excursie naar bordelen gegaan en waarschijnlijk gaan we daar een keer werken."

Van Gogh beeldde ook in zijn schilderijen bordelen en prostituees af. Nadat de schilder op 23 september 1888 zijn eigen oor had afgesneden, liet hij dat achter in een bordeel dat hij met Gauguin had bezocht. De aanleiding voor zijn daad nam de schilder twee jaar later mee het graf in.

Dinsdag veilde Hôtel Drouot ook brieven van onder anderen Piet Mondriaan, Edgar Degas, Pablo Picasso en Paul Cézanne.