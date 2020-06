Het museum Beeld en Geluid opent per 2 september weer tijdelijk zijn deuren voor bezoekers. Tot en met 25 oktober 2020 kan publiek een laatste bezoek brengen aan het huidige museum voordat wordt gestart met een grootschalige verbouwing.

Het gebouw van Beeld en Geluid blijft toegankelijk als archief, evenementenlocatie en voor arrangementen en onderwijsactiviteiten.

"De belangrijkste overweging om in september en oktober een laatste keer open te gaan is dat het museum de kern is waar ons publiek, maar ook vele collega’s, partners, vrijwilligers en leveranciers hun bed voor uitkomen. Twaalf jaar Experience (de vaste collectie van het museum, red.) laat je niet als een nachtkaars uitgaan", aldus Eppo van Nispen tot Sevenaer, directeur Beeld en Geluid, maandag in een persbericht.

Nieuw museum Beeld en Geluid

Beeld en Geluid bouwt aan een nieuw mediamuseum waarin de bezoeker moet gaan beleven hoe media toen, nu en in de toekomst te werk gaan. Op deze manier hoopt Beeld en Geluid bij te dragen aan een "mediawijzere samenleving".

Van 2 september tot en met 25 oktober 2020 gelden aangepaste openingstijden. Ook moeten kaarten wegens de coronamaatregelen van tevoren gereserveerd worden. Tickets zijn vanaf half juli te reserveren.

Het nieuwe mediamuseum gaat halverwege 2022 open.