Nina Polak heeft De Inktaap 2020 gewonnen. De schrijfster ontvangt de literatuurprijs voor haar in 2018 verschenen roman Gebrek is een groot woord.

De andere genomineerden waren Rob van Essen met De goede zoon en Tommy Wieringa met De heilige Rita. 1.187 jongeren van vijftien tot negentien jaar brachten hun stem uit. Ze konden kiezen tussen de winnaars van de BNG Bank Literatuurprijs, de Libris Literatuur Prijs en de Bookspot Literatuurprijs.

De winst van Polak werd bekendgemaakt in een podcast. Vanwege de coronamaatregelen was er geen fysieke uitreiking. In 2018 won ze de BNG Bank Literatuurprijs voor aanstormend literair talent.

"Een onderhoudend boek, door de verschillende schrijfstijlen die Polak gebruikt", aldus de schooljury over Polaks tweede roman. "Het verhaal zal ons bijblijven en was voor ons een moment dat we het idee hadden dat we niet alleen waren."

De Inktaap wordt uitgereikt sinds 2002. In 2019 won Murat Isik met Wees onzichtbaar. Onder anderen Harry Mulisch, A.F.Th. van der Heijden en Conny Palmen hebben de prijs eerder gewonnen.