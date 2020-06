Hans Dorrestijn trok na een dag optrekken met Hans Teeuwen de conclusie dat zijn collega-cabaretier een genie is en hijzelf niet. Teeuwen is volgens Dorrestijn zo goed, dat hij niet eens jaloers kan worden, vertelt de cabaretier en schrijver in NRC.

"'s Middags werd hij opeens even heel stil", herinnert Dorrestijn zich de dag samen optrekken met Teeuwen. "Zijn technicus zei: "Oh, hij heeft blijkbaar een nummer bedacht". Dat was ook zo. En tot mijn verbijstering deed hij dat nummer nog diezelfde avond."

"Terwijl ik een nummer eerst veertig keer moet overtikken, dertig keer hardop moet lezen en daarna twintig keer moet uitproberen. En hij doet het in één keer. Dan is voor mij de conclusie simpel: hij is een genie en ik niet. Dat is zó goed dat ik niet eens jaloers word. Daar kan ik alleen maar in grote bewondering naar kijken."

Dorrestijn, die in 2015 ter gelegenheid van zijn 75e verjaardag werd geëerd met een expositie en een film, legt het naar eigen zeggen af tegen veel collega's die volgens hem "gewoon veel betere performers zijn, betere vertolkers van hun materiaal". "En dat zijn ze bijna allemaal", voegt de 79-jarige cabaretier en schrijver aan die observatie toe.

Ook bewondering voor Harry Bannink

Dorrestijn heeft ook bewondering voor componist Harry Bannink (1929-1999). "Als ik maar een beetje Bannink in mij had gehad, dan hadden ze een buiging voor mij kunnen maken", vergelijkt de cabaretier en tekstschrijver zich met de componist die net als hijzelf liedjes schreef voor Sesamstraat.

Vrijdag werd bekend dat in het najaar van 2023 een overzichtswerk verschijnt van de carrière van Bannink. De familie van de componist werkt mee aan het project van onderzoeksbureau Het Citaat om meer dan drieduizend van zijn composities in kaart te brengen.