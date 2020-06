Hans Teeuwen zag het opnemen van zijn coronaconference Smerige Spelletjes meer als acteren dan komedie. In gesprek met AD vertelt de cabaretier dat het doen van zijn show zonder publiek ook voordelen had.

De opnames van de conference vonden bij Teeuwen thuis plaats en duurden zo'n twaalf uur, van 14.00 uur 's middags tot 2.00 uur 's nachts. Het was voor de cabaretier wennen om een voorstelling te doen zonder reacties van het publiek. "Maar dat had ook een voordeel. De tekst bepaalt het ritme, en niet de interactie met het publiek", aldus Teeuwen.

"Als je normaal gesproken in een volle zaal staat en er wordt gelachen, dan moet je even wachten en word je uit je rol gehaald. Is het minder echt. Nu is het meer acteren dan komedie, maar wordt de illusie niet doorbroken", vertelt de cabaretier, die vlak voor de coronacrisis begon aan tryouts van zijn nieuwe voorstelling Nou Lekker Dan, die nu op de lange baan is geschoven.

Teeuwen ziet het als een optie om vaker een voorstelling vanuit huis te maken. "Zo'n monoloog filmen, het is nieuw, een leuke vorm en best goed gelukt, vind ik. Misschien kan ik op deze manier wel een oudejaarsconference doen, al is de echte al vergeven, hè. Ik heb begrepen dat ik daarvoor nooit in aanmerking kom. Ik schijn te controversieel te zijn."

Smerige Spelletjes, een voorstelling over iemand die zich tijdens een lockdown probeert te vermaken, is zaterdag 13 juni om 22.05 uur te zien op NPO3.