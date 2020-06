Roxane van Iperen had met het thema 'tweestrijd' naar eigen zeggen redelijk snel een idee voor haar essay voor de Boekenweek 2021. Het klein en behapbaar maken van een breed ingestoken betoog doet de schrijfster door de actualiteit en de Nederlandse patronen daarin uit te lichten, vertelt ze vrijdag in M.

"De actualiteit leidt wat mij betreft heel erg terug op 'je eigen verleden niet in de bek willen kijken'", aldus Van Iperen. "Wij Nederlanders zijn echt koningen in het niet in de spiegel willen kijken."

"Dat is niet iets wat ik verzin, daar zijn talloze proefschriften over geschreven. Zo staan wij in de wereld ook bekend. Wij hebben een grote zwaaiende vinger en een kleine spiegel, zo zeg ik maar het altijd maar."

Volgens Van Iperen is gebrek aan zelfreflectie in Nederland een patroon dat niet alleen zichtbaar is in de manier waarop Nederland omgaat met de Tweede Wereldoorlog en het koloniale verleden. De schrijfster geeft als voorbeeld "wat wij zo eufemistisch de politionele acties in Indonesië noemen" en legt een link met de manier waarop volgens haar sommige Nederlanders het racismedebat en de antiracismeprotesten bagatelliseren.

'Herdenkingscultuur hol begrip als we het beest niet in de bek kijken'

Het boek 'T Hooge Nest van Van Iperen uit 2018 gaat over de de Tweede Wereldoorlog. Volgens de schrijfster is de herdenkingscultuur van die oorlog en andere ingrijpende gebeurtenissen in Nederland "een hol begrip als je niet dat beest in de bek kijkt".

Vrijdag werd bekend dat Van Iperen het essay zal schrijven voor de Boekenweek 2021, die plaatsvindt van 6 tot 14 maart 2021. In mei werd bekendgemaakt dat Hanna Bervoets het Boekenweekgeschenk schrijft.