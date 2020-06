De muurschildering van kunstenaar Banksy die in januari vorig jaar werd gestolen uit het Bataclan-theater in Parijs is aangetroffen in een boerderij in Italië. Dat heeft de politie donderdag bevestigd na eerdere berichtgeving van La Repubblica.

Volgens overheidsofficials werd het kunstwerk woensdag aangetroffen op de zolder van de boerderij in L'Aquila, een dorp in het midden van Italië.

De dieven stalen de muurschildering, die was bevestigd op de nooduitgang van het Bataclan-theater, door met slijptollen de deur los te zagen. Op camerabeelden was te zien hoe het kunstwerk met deur en al in een vrachtwagen werd geladen.

Bansky, die anoniem wil blijven, schilderde de stencilgraffiti in juni 2018 op de deur. Het toont een gesluierde vrouw die treurig naar de grond staart.

In Bataclan pleegden moslimextremisten tijdens een concert op 13 november 2015 een aanslag, waarbij in totaal negentig slachtoffers vielen.