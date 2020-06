Het thema van de aankomende Boekenweek-editie is Tweestrijd, zo maakt organisator CPNB vrijdag bekend. 't Hooge Nest-auteur Roxane van Iperen zal het bijbehorende essay schrijven dat die week wordt uitgegeven.

Eerder werd al bekendgemaakt dat Hanna Bervoets het Boekenweekgeschenk schrijft.

"Ik vind het een geweldige eer het Boekenweek-essay te schrijven en om in het voetspoor van literaire grootheden als Komrij, Dorrestein en Palmen het boekenvak en de literatuur te mogen vertegenwoordigen", zegt Van Iperen over het essay dat zij gaat schrijven.

De schrijver en jurist bracht in 2018 't Hooge Nest uit, dat de OPZIJ Literatuurprijs 2019 won. De filmrechten van het waargebeurde verhaal, dat gaat over de joodse zussen Brilleslijper die tijdens de Tweede Wereldoorlog in het verzet zaten, zijn gekocht door Carice van Houten en Halina Reijn.

Het thema 'tweestrijd' is volgens CPNB-directeur Eveline Aendekerk wegens de coronacrisis inmiddels erg actueel geworden.

"Zijn we immers niet elke dag in tweestrijd over wat we willen en wat we moeten en over wat we vinden en wat we doen? Samen met Hanna Bervoets vormt Roxane een fantastisch en krachtig duo waarmee we tijdens de Boekenweek iedereen in Nederland naar de boekhandel krijgen."

86e Boekenweek start 6 maart 2021

De 86e Boekenweek vindt plaats van 6 tot 14 maart 2021.

Dit jaar werd het geschenk geschreven door Annejet van der Zijl en het essay door Özcan Akyol.