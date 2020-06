Racisme en Black Lives Matter zijn momenteel onderwerp van gesprek en ook de boeken over deze onderwerpen bezetten plaatsen in de bestsellerlijst. Ook voor kinderen en pubers is er steeds meer te lezen over deze thema's. Vier deskundigen delen hun tips.

Mylo Freeman, maakte de prentenboekenreeks Arabella (over een jonge, zwarte prinses):

"Ik tip Julian is een zeemeermin (Jessica Love, 2019). Een mooi prentenboek dat diversiteit laat zien op het gebied van kleur, maar ook lhbti. Het gaat over een klein, donker jongetje dat in de metro een groep travestieten ziet. Hij denkt dat het zeemeerminnen zijn en wil er ook zo uitzien. Zijn oma neemt hem vervolgens mee naar een parade waar hij zich bij aansluit. In het boek wordt niet over racisme gesproken, maar het gaat wel over de acceptatie van anders zijn en het volgen van je hart."

Bas Maliepaard, recensent jeugdliteratuur van Trouw en De Grote Vriendelijke Podcast:

"Ik raad The Hate U Give aan van Angie Thomas (2017), dat in 2018 verfilmd is. Het is een young adult-boek - geschikt voor ongeveer vijftien jaar en ouder. Het verhaal draait om Starr, die woont in een armoedige, zwarte buurt in Amerika en gaat naar een witte school waardoor ze zich beweegt tussen twee werelden. Het verhaal gaat los als een vriend van haar wordt neergeschoten door de politie, terwijl hij ongewapend is. Dit loopt uit in een protest zoals we nu ook zien na de dood van George Floyd. Het is heel aangrijpend geschreven en bevat veel eyeopeners voor witte mensen."

Joan Windzak, eigenaar van kinderboekenwinkel Educulture:

"Ik tip Rosa Parks van Lisbeth Kaiser, uit de reeks Van klein tot groot. Het vertelt het verhaal van burgerrechtenactiviste Rosa Parks: over hoe ze opgroeide bij haar grootouders tot het moment dat ze in de bus werd gevraagd haar plek af te staan, maar dit weigerde. Het is een goed boek om met kinderen te lezen en er vervolgens samen over te praten. De auteur weet hoe ze dit onderwerp voor kinderen behapbaar maakt."

Arend van Dam, auteur van de De reis van Syntax Bosselman, een jeugdboek over de geschiedenis van slavernij en Nederland:

"Mijn jeugdboekentip is Hoe mooi wit ik ben van Dolf Verroen. Het is een nogal schokkend boek uit 2016 dat veel stof heeft doen opwaaien. Het gaat over Maria, de dochter van een plantage-eigenaar die voor haar verjaardag een zwarte slaaf cadeau krijgt. Het verhaal is beschreven vanuit een wit kind en mooi, integer en poëtisch geschreven. Het is enorm confronterend, maar juist daarom zouden kinderen het moeten lezen. Het is ook vertaald naar het Duits en daar bekroond met mooie prijzen."