De Verleiders gaan het theater weer in. De vijf acteurs van het theatergenootschap brengen op 29 oktober in het Amsterdamse DeLaMar Theater de voorstelling Pandepaniek in première, zo heeft producent Bos Theaterproducties donderdag bekendgemaakt.

Oorspronkelijk zouden De Verleiders, bestaande uit George van Houts, Tom de Ket, Victor Löw, Hein van der Heijden en Tibor Lukács, het komende theaterseizoen een vervolg maken op hun voorstelling Door de bank genomen. Door de uitbraak van COVID-19 hebben de acteurs het script herschreven.

"Pandepaniek gaat een vlijmscherpe analyse worden over hoe de problematiek die wij behandelden in Door de bank genomen de daaropvolgende zeven jaar is verergerd", aldus Van Houts. "De schuldenberg, geldcreatie en vermogensongelijkheid zijn gigantisch toegenomen. We doen dit nu met een verhaal in lockdown-setting, waardoor het een en ander actueler, pregnanter, pijnlijker en absurder wordt."

Pandepaniek wordt de achtste voorstelling van De Verleiders. Omdat theaters vanaf 1 juli maximaal honderd mensen mogen verwelkomen, zijn er vooralsnog maximaal honderd kaarten verkrijgbaar bij de kaartverkoop, die donderdag van start is gegaan. De Verleiders laten weten dat het aantal beschikbare kaarten wordt opgevoerd aan de hand van de versoepelingen van het kabinet.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.