Diederik Ebbinge voelt zich niet meer prettig bij een oude sketch van de cabaretgroep De Vliegende Panters, waarin hij met een overdreven Surinaams accent een verhaal vertelt over Dikkie Dik van Sesamstraat. De acteur en schrijver van De Luizenmoeder vindt de sketch een voorbeeld van grappen die hij in de huidige tijd niet meer zou maken, maar is er niet voor om de sketch weg te halen, vertelt hij donderdag in Trouw.

"Met een overdreven Surinaams accent vertelde ik een verhaaltje over de kat die zwaar crimineel bleek te zijn", aldus Ebbinge over een sketch van De Vliegende Panters, die stopten in 2008. "Dat zou ik nu niet meer zo doen. Alhoewel het nooit met verkeerde bedoelingen gemaakt is, voel ik me er nu niet meer prettig bij. Voortschrijdend inzicht, net als bij Zwarte Piet."

"Ik maak de dingen in de tijd waarin ik leef, en tijden en de daarbij behorende inzichten veranderen. En ik dus ook", beschrijft Ebbinge zijn werk. "Ik ben er niet voor om zo'n sketch weg te halen, maar ik moet zeggen: ik kijk er niet meer graag naar."

Ebinge ziet in de comedyserie De Luizenmoeder niets waarvan hij denkt dat het tegenwoordig niet meer zou kunnen. Volgens de acteur en schrijver zit in de scène waarin de zwarte vader van een van de leerlingen wordt aangezien voor schoonmaker de grap "in de pijnlijkheid van het feit dat juf Ank en de rest opeens met de neus op hun eigen vooringenomenheid worden gedrukt. Het is heel pijnlijk en verschrikkelijk, maar aan de orde van de dag. Ik vind het leuk om mensen te confronteren met hun en mijn ongemak."

Ebbinge reageert op het nieuws dat HBO Max de film Gone with the Wind uit 1939 van het platform heeft verwijderd vanwege vooroordelen over ras en een te romantische en kritiekloze weergave van de slavernij in het zuiden van de Verenigde Staten. De streamingdienst nam het besluit in reactie op het wijdverbreide protest tegen racisme als gevolg van de dood van George Floyd, de zwarte Amerikaan die onlangs door politiegeweld om het leven kwam.