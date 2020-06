De musicalversie van de film Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain uit 2001 is vanaf het najaar van 2021 te zien in Nederland. Het gaat om een naar het Nederlands vertaalde versie van de musical die sinds 2014 te zien was in New York, Londen, Tokio en München.

Christanne de Bruijn, die eerder in de musicals Wicked en Sister Act speelde, zal de hoofdrol vertolken in de Amélie-musical. Daniël Cohen zal de musical vertalen naar het Nederlands en regisseren.

De filmmuziek van Yann Tiersen komt terug in de voorstelling. De componist zei in 2019 spijt te hebben van zijn medewerking aan de film, omdat de muziek volgens hem niet past bij het Franse karakter van de film.

Het is nog niet bekend wanneer de door Morssinkhof Terra Theaterproducties geproduceerde Nederlandse versie van de musical in première gaat. Het verhaal zal net als de film draaien om Amélie Poulain, die door een bijzondere gebeurtenis ontdekt wat ze wil met haar leven: anderen helpen om liefde en geluk te vinden.