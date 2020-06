Het Concertgebouw in Amsterdam heropent op 1 juli de grote zaal met een optreden van het pianoduo Arthur en Lucas Jussen. De broers geven twee concerten voor een publiek van maximaal honderd bezoekers.

De BankGiro Loterij ZomerSessies zijn de eerste concerten sinds het Concertgebouw 111 dagen geleden de deuren moest sluiten.

Volgens algemeen directeur Simon Reinink is dit een bijzonder moment. "Dit concert voelt als een belangrijke stap in onze weg naar herstel als culturele sector."

Hoewel de broers Jussen wereldwijd optreden, zal dit concert voor hen extra bijzonder worden. "Het is voor ons een grote eer om bij deze heropening te mogen optreden. We kijken ernaar uit om een concert te geven met publiek, vooral in het Concertgebouw."

Tijdens het concert speelt het pianoduo een selectie van de geliefdste werken voor piano vierhandig. Ma mère l'oye van Maurice Ravel en Fantasie in f van Franz Schubert komen voorbij.

De verkoop van kaartjes voor De BankGiro Loterij ZomerSessies start op maandag 15 juni en de concerten vinden plaats op 1 juli om 19.00 uur en om 21.00 uur.