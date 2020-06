Ze hebben al een restaurant samen, maar Paskal Jakobsen en Edwin Vinke hebben nu ook de handen ineengeslagen om samen een kookboek te maken. Het duo vertelt in gesprek met NU.nl over hun vriendschap, verschillen in culinaire voorkeuren en de totstandkoming van Ruige Kost.

De culinaire voorkeuren van de twee vrienden komen niet geheel overeen, vertelt Jakobsen. "Ik ben een grote vleesliefhebber. Edwin eet het nagenoeg niet en eet vegetarisch en af en toe een lekker stuk vis", legt de BLØF-voorman uit.

"Mijn vrienden waren dan ook verbaasd dat ik een kookboek ging maken. Tien jaar geleden ging ik het liefst naar de frituur, dineren vond ik maar gedoe."

Ook is Jakobsen bewuster gaan eten en luistert hij beter naar zijn lichaam. "Ik eet minder vlees, daar voel ik me goed bij. Daardoor ben ik nieuwsgieriger geworden naar nieuwe ingrediënten, wat mijn smaakpalet enorm heeft verbreed. Ik drink ook pas sinds mijn veertigste wijn: daarvoor moest ik er niets van hebben, maar nu vind ik het een van de lekkerste dingen ter wereld."

"Toen Paskal en zijn vrouw voor het eerst in mijn restaurant kwamen eten, aten ze geen vis", blikt Vinke lachend terug, "Ik heb het ze alsnog voorgezet, want iets niet lusten bestaat niet. Je moet je smaakpapillen gewoon trainen. Ik heb hem van alles laten proeven en tegenwoordig lust hij alles."

Jakobsen en Vinke met hun echtgenotes Door en Blanche. (foto: Set Vexy, Roald en Debbie Jansen)

Eerst een restaurant, toen een kookboek

De vriendschap tussen Jakobsen en Vinke ontstond vijf jaar geleden, toen de zanger door vrienden verrast werd op zijn verjaardag. "Ze wilden me meenemen naar De Kromme Watergang, het restaurant van Edwin", vertelt Jakobsen. "Dat bleek dicht, maar hij was zo gastvrij om zijn huis en tuin voor ons open te stellen." De twee merkten gelijk dat ze een klik hadden.

"We deelden verhalen met elkaar over bijzondere gerechten die we over de hele wereld hadden gegeten", gaat Vinke verder. Jakobsen: "We hebben bijna de hele avond zitten praten en meteen ontstond het idee om samen een kookboek te maken."

Al kwam daar eerst nog streetfood-bistro Hard & Ziel tussendoor; het restaurant dat de vrienden in 2018 openden in Middelburg. Vorig jaar was er dan eindelijk tijd en ruimte voor het kookboek, dat sinds donderdag in de winkels ligt. Ruige Kost is een mix van allerlei recepten voor sauzen, hapjes en allerlei vega-, vlees- en visgerechten die worden afgewisseld met persoonlijke verhalen van Jakobsen en Vinke.

'Kookboeken van sterrenchefs zijn vaak te moeilijk'

Hoewel de namen van de twee mannen op de cover prijken, speelden ook Door en Blanche, de echtgenotes van de zanger en chef-kok, een grote rol bij de totstandkoming van het boek.

"We zijn met zijn vieren om de tafel gaan zitten en zijn verhalen gaan vertellen", vertelt Vinke. "Een lekker gerecht dat we in Bangkok hebben gegeten, of een Shepherd's Pie in Ierland. Daar rolden de gerechten uit en in een hotel in Amsterdam - waar ik een paar weken heb gezeten - heb ik ze uitgeschreven", vertelt Vinke.

De sterrenchef heeft de recepten geschreven, Jakobsen stelt hierbij praktische vragen. "Ik fungeer als katalysator naar de thuiskok toe", legt Jakobsen uit. "Ik ben de recepten thuis gaan maken. Alles waar ik tegenaan liep en wat ik me afvroeg tijdens het koken, heb ik aan Edwin gevraagd."

Het was hen namelijk opgevallen dat veel kookboeken van sterrenchefs eigenlijk alsnog te moeilijk zijn voor de gemiddelde thuiskok. De vragen van Jakobsen moeten het maken van de recepten wat vergemakkelijken. "Als er bijvoorbeeld staat: fruit een ui, dan check ik bij Edwin of bakken dan ook oké is. Hij legt dan uit dat dit een hele andere smaak oplevert en dat je dat dus niet moet doen. Zo leer je steeds wat nieuws in de keuken."