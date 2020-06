Het kunstwerk van graffitikunstenaar Banksy op een nooddeur van het Parijse theater Bataclan is volgens de Italiaanse politie gevonden. Het werk is aangetroffen op een boerderij in Zuid-Italië, meldt La Repubblica woensdag.

Het kunstwerk werd aangetroffen na een huiszoeking in de Italiaanse plaats L'Aquila. Meer details over de vondst worden donderdagochtend tijdens een persconferentie bekendgemaakt.

Begin 2019 werd bekend dat het werk van Banksy, die bekendstaat om zijn politiek geladen kunst op openbare plekken, was gestolen. De dieven zouden met slijpmachines hebben toegeslagen. Uit camerabeelden bleek dat het kunstwerk in een vrachtwagen was geladen.

De zogenoemde stencilgraffiti van Banksy werd op 25 juni 2018 ontdekt op de deur van de Bataclan. In die uitgaansgelegenheid pleegden terroristen tijdens een concert op 13 november 2015 een aanslag. Daarbij werden negentig mensen om het leven gebracht.