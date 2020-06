Volgens stichting CPNB, het marketing- en communicatiebureau van de Nederlandse boekenwereld, leeft het thema Black Lives Matter onder boekenlezers. Drie boeken over het onderwerp staan woensdag in de Bestseller 60, waaronder Hallo witte mensen van Anousha Nzume uit 2017, dat na drie jaar een herintrede maakt in de lijst op plek 28.

Suikerbastaard van Jaap Scholten komt nieuw binnen op de 38e plek in de bestsellerlijst. Mijn ontelbare identiteiten van Sinan Çankaya debuteert op plek vijftig in de lijst die wordt aangevoerd door Nog lange niet van M.J. Arlidge, over een moordmysterie.

"Black Lives Matter is een enorm belangrijk onderwerp en het leeft onder de lezer van boeken", aldus een woordvoerder van CPNB tegen NU.nl. "Dat bewijzen de drie boeken over het onderwerp die deze week nieuw binnenkomen in de Bestseller 60."

De Black Lives Matter-beweging staat in hernieuwde belangstelling na de dood van de ongewapende George Floyd door politiegeweld van een witte politieagent eind mei. De gebeurtenis leidde wereldwijd tot veel protesten tegen racisme, ook in verschillende steden in Nederland.