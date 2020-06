Splinter Chabot stelde zijn uitgever voor om een kinderboek te gaan schrijven, nadat een lezer van zijn debuutroman Confettiregen met dat idee kwam. De schrijver en presentator overwoog voor zijn loopbaan als schrijver al om een kinderboek te schrijven, vertelt hij woensdag aan Trouw.

"Grappig genoeg dacht ik er in eerste instantie over om een kinderboek te schrijven", aldus Chabot over de start van zijn loopbaan als schrijver. "Ik heb de mail van de lezer besproken met mijn uitgever. Die had meteen een tekenaar in gedachten. Dus wie weet."

"Als kind schreef ik al fantasieverhaaltjes die ik aan mijn broer Storm vertelde als we gingen slapen, bijvoorbeeld over een heksje op ons balkon", herinnert de 24-jarige auteur van Confettiregen zich. "Aan bijna alles zit een grens, behalve aan je fantasie, daar kun je onbeperkt in doorracen. Ik zou daarom inderdaad heel graag een kinderboek schrijven."

De lezer die Chabot op idee bracht, is volgens de schrijver al veertig jaar als leerkracht werkzaam. Zij vroeg zich af of hij een kinderboek zou willen schrijven, omdat hij boordevol fantasie zit.

Confettiregen gaat over een jongen die met zijn geaardheid worstelt en is gebaseerd op persoonlijke ervaringen van Chabot.