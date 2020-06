De directeuren van 65 van de grootste theaters van Nederland doen een dringend beroep op de Tweede Kamer om een advies van de Raad voor Cultuur over het Scapino Ballet niet op te volgen, schrijven zij woensdag in een open brief in de Volkskrant.

De Raad voor Cultuur vindt dat het gerenommeerde gezelschap, dat op papier aan alle criteria van de raad voldoet, geen subsidie meer zou moeten ontvangen. Volgens veel Nederlandse theaters dreigt hiermee een uniek dansgezelschap te verdwijnen dat van cruciaal belang is voor het Nederlandse cultuurlandschap.

"Niemand is onmisbaar", schrijven de 65 directeuren. "Maar sommigen zijn wel onvervangbaar. Dat geldt zeker voor Scapino Ballet Rotterdam, Nederlands oudste dansgezelschap, dat bijna overal in Nederland volle zalen trekt." Het verdwijnen van Scapino Ballet zou een aderlating voor theaters zijn, omdat het gezelschap jaarlijks meer dan 80.000 bezoekers trekt. Ook koestert en motiveert het gezelschap met educatieve projecten jong talent, dat de danssector in Nederland moet bestendigen.

"Wie Scapino wegsnijdt, vernietigt de ruggengraat van de dansprogrammering in de grote zaal", aldus de theaters. "Opvolging van het advies brengt onherstelbare schade toe aan onze programmering, onze jarenlange, zorgvuldige publieksopbouw voor dans en het hele dansbestel. Geen ander gezelschap genereert met enerverende dans van hoge kwaliteit in zoveel zalen zoveel publiek. Scapino's multidisciplinaire aanpak, zoals met circus en livemuziek, is bewezen succesvol en zorgt voor grotere toegankelijkheid en verbreding en verjonging van doelgroepen."

Het Luxor Theater Rotterdam, de Stadsschouwburg Nijmegen, Theater De Vest in Alkmaar en Meervaart Theater in Amsterdam behoren tot de 65 theaters die de brief hebben ondertekend.