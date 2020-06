Huub Stapel vindt het leuk om applaus te krijgen maar mist tijdens de coronacrisis het reizen tijdens zijn tournee meer, vertelt hij in het radioprogramma Humberto.

"Ik ben geen podiumdier die het applaus mist, hoewel ik dat heel erg leuk vind", aldus Stapel. "Het meeste mis ik het reizen. Dat zigeunerbestaan van onderweg zijn met mijn technicus en ergens gaan eten met mijn chauffeur en het hebben over het leven."

De acteur speelt al veertig jaar gitaar heeft tijdens zijn gedwongen werkpauze een nieuw exemplaar gekocht. Hij verwacht op termijn te gaan optreden met gitaar erbij en is "voor het eerst sinds tien jaar weer heel heftig aan te studeren."

Stapel was op tournee met de solovoorstelling Het huwelijk, de gemakken en ongemakken van echtgenoten, toen de coronacrisis roet in het eten gooide. De eerstvolgende speeldatum van de solovoorstelling is op 15 oktober.

