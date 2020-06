De nog te bouwen Hazes-kroeg en -museum waarin de overleden volkszanger André Hazes centraal staat, moet volgens ondernemer Won Yip op het Leidse- of Rembrandtplein in Amsterdam komen te staan. Dat zegt hij zaterdag in Het Parool.

"Het moet vooral warmte en gezelligheid uitstralen. Niet te groot, ik dacht aan plek voor 150 tot 200 personen. Ook als het niet druk is, moet het gezellig zijn", aldus Yip.

De plannen voor een dergelijke plek werden al in 2005 gevat, maar door de ruzie binnen de familie Hazes kon er geen klap op gegeven worden. "En het was ook een periode dat niks werd toegestaan in Amsterdam. Daarom lieten we het voornemen om een kroeg en museum te maken jaren liggen."

'Ik ga ervan uit dat Rachel het besproken heeft in het gezin'

Het museum, waarin allerlei soorten memorabilia van de volkszanger worden uitgestald en anekdotes verteld zullen worden, zal volgens Yip tot 20.00 uur geopend zijn. Daarna kunnen de gasten in de kroeg terecht.

Yip, die met talloze horecazaken successen heeft gevierd, werkt voor deze nieuwe onderneming alleen met Rachel Hazes samen. "Rachel is degene die over de nalatenschap van de familie gaat. Ik ga ervan uit dat ze het besproken heeft in het gezin. Ze hebben een complex leven, je zal maar geboren zijn met de achternaam Hazes. Ik hoop in ieder geval dat zij tweeën (de kinderen van Hazes: Roxeanne en André, red.) ook enthousiast zijn."