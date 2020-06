Karin Slaughter schrijft in haar boeken vaak expliciet over geweld tegen vrouwen. De bestsellerauteur probeert daarmee de beweegredenen van gewelddadige mannen te begrijpen, zegt ze in een interview in NRC.

In Slaughters boeken worden vrouwelijke personages vaak het slachtoffer van mannen. Ook in haar twintigste boek Verzwegen worden vrouwen aangevallen. Het werk is een aanklacht tegen mannen die vrouwen het zwijgen opleggen.

"Kijk naar de InCels (mannen die tegen hun zin in geen seks hebben, red.), de gekwetste witte mannen die zich steeds nadrukkelijker manifesteren en hun held vinden in Donald Trump. Zulke mannen vinden het vanzelfsprekend dat de vrouw gedomineerd wordt, het zwijgen wordt opgelegd. Dat type man moest absoluut voorkomen in het boek."

'Waarom doen mannen dat?'

Met het vaak expliciete geweld in haar boeken wil Slaughter niet zozeer compassie voor slachtoffers opwekken, maar juist de lezer activeren na te denken over de beweegredenen van de daders.

"Je ziet het ook met Derek Chauvin die de dood van George Floyd veroorzaakte. We vragen ons niet af waarom zo iemand bij de politie kan werken. Niet alleen kan hij al jaren zijn vak uitoefenen, hij kan ook verschrikkelijke misdaden begaan. Dat is wat ik met die twintig jaar schrijven heb willen doen: de vraag stellen waarom we niets aan de denkwijze van de Derek Chauvins in onze samenleving doen. De kwestie is niet: wat is het vreselijk dat er vrouwen worden verkracht. De kwestie is: waarom doen mannen dat?"

'Niemand is aardiger geworden van geboden uit Bijbel'

Hoewel Slaughters beweegredenen duidelijk zijn, gelooft ze niet dat ze mensen met haar boeken kan veranderen.

"Kijk naar de Bijbel. Daar staat in: heb je naaste lief, geef aan de armen. Niemand is van die geboden aardiger geworden. (...) Als je al een les wil trekken uit mijn boeken, dan is dat bijvoorbeeld hoe moeilijk we het een ex-gevangene maken, of waarom een man het nodig vindt een vrouw te verkrachten."

Het nieuwe boek van Slaughter ligt vanaf 9 juni in de winkels.