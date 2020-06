De zevendaagse ketendemonstratie Cultuur in Actie is vrijdagavond tot een eind gekomen. In totaal hebben 620.361 mensen meegedaan aan de online demonstratie.

De afgelopen zeven dagen konden mensen virtueel een plaats innemen op het Malieveld en zodoende hun stem laten horen. Hiermee spraken ze zich uit voor bredere financiële ondersteuning vanuit de politiek en meer bewustwording dat cultuur geen vrije tijd is, maar van levensbelang is.

Met een speciale teller is bijgehouden hoeveel mensen uiteindelijk op het 'digitale Malieveld' staan.

"We willen laten zien aan de minister en het kabinet dat de sector niet verdeeld is, en dat er allemaal verschillende smaken zijn", vertelt initiatiefnemer Marc Pos in gesprek met NU.nl. "We willen aantonen dat we solidair zijn aan elkaar, één sector zijn."

De culturele sector krijgt vooralsnog 300 miljoen euro, plus het pakket voor regionale cultuur. Dat moet meer geld zijn, menen de demonstranten. "Als wij nu niet investeren, nu niet mensen aan het werk zetten, dan zijn er volgend jaar geen voorstellingen", zegt Pos.

Onder meer artiesten, makers, politici en belangenbehartigers deden mee aan de online demonstratie, een initiatief van onder anderen producent en regisseur Marc Pos en actrice Johanna ter Steege.

Het programma, dat van 30 mei tot en met 5 juni duurde, werd gepresenteerd door 21 bekende Nederlanders, onder wie Paul de Leeuw, Irene Moors, Twan Huys en Richard Groenendijk. Zij werkten allen belangeloos mee.