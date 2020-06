Marc de Hond overleed woensdag op 42-jarige leeftijd. De theatermaker en presentator liet zich niet uit het veld slaan door de tegenslagen waarmee hij te maken kreeg.

Marc de Hond wordt in 1977 geboren in Amsterdam als zoon van opiniepeiler Maurice de Hond en Jasmin Dahlia Busnach. Hij verliest op driejarige leeftijd zijn moeder aan borstkanker.

Als hij achttien is stopt De Hond met zijn studie economie en begint hij met Mark Götz de internetbedrijven Hatchoo! en Veiling.com. Over de verkoop van de laatste onderneming zegt De Hond later dat dat hem "op papier een van de jongste internetmiljonairs van Nederland maakt totdat de waarde van zijn aandelen in een paar maanden tijd in rook opgaat."

In 1999 begint De Hond zijn loopbaan als dj bij 3FM, nadat een gastoptreden in het NCRV-radioprogramma BuZz van beide kanten goed beviel. De Hond presenteert naast BuZz onder meer Nachtlicht op NPO Radio 1 en besluit in 2001 om zich volledig te richten op zijn presenteerwerk.

In rolstoel na medische fout

De presentator belandt in 2002 in een rolstoel na een medische fout tijdens een behandeling tegen een tumor in zijn rug. Enkele jaren later schrijft hij het boek KRACHT - het nieuwe leven van een optimist. In 2016 volgt een kinderboek, genaamd De Fantastische Scheve Toren van Pisa.

Vanaf 2006 is De Hond werkzaam als televisiepresentator en -persoonlijkheid. Hij begint dat jaar als presentator van het ochtendprogramma Goedemorgen Nederland en is in 2011 met een score van 131 de slimste BN'er in De Nationale IQ Test.

Een jaar na zijn televisiedebuut begint De Hond met rolstoelbasketbal. Hij doet in 2011 mee met het nationale team aan het Europees kampioenschap rolstoelbasketbal.

Twee jaar voor zijn deelname aan het Europees kampioenschap rolstoelbasketbal is De Hond een van de regisseurs van DSB the Movie, een film over de ondergang van de DSB Bank van Dirk Scheringa. Na andere filmprojecten maakt De Hond in 2014 de documentaire Giel - de doorbraak van een shockjock, over radio-dj Giel Beelen.

Theaterdebuut in 2013

in 2013 maakt De Hond zijn theaterdebuut in deLULverhalen, een initiatief van cabaretier Howard Komproe. In de show, waarin prominente Nederlandse mannen een intiem verhaal vertellen, doet De Hond zijn verhaal over liefde, seks en eigenwaarde vlak voor en vlak na het oplopen van zijn dwarslaesie.

Het jaar na deLULverhalen maakt De Hond zijn eerste solovoorstelling. In Scherven brengen geluk besteedt de theatermaker aandacht aan het 12,5-jarig jubileum van zijn dwarslaesie.

"Ervaring met tegenslag genoeg in ons gezin", aldus De Hond in 2016 in een dubbelinterview met zijn vader Maurice de Hond. "Mijn moeder die op dertigjarige leeftijd overleden is, de vechtscheiding tussen mijn vader en tweede moeder Caroline, mijn broertje Lion die als baby stierf…. En toen ging het dertien jaar geleden mis met mijn rug. Shit happens. Je moet er mee dealen en doorgaan als je van het leven houdt."

103 Marc de Hond: 'Enorm geschrokken van blaaskanker'

Diagnose blaaskanker in 2018

In 2018 wordt bij De Hond blaaskanker vastgesteld. Hij breekt vervolgens zijn theatertournee Voortschrijdend inzicht af.

In 2020 hervat De Hond de tournee van Voortschrijdend inzicht, om via interviews door bekende Nederlanders een portret achter te laten voor zijn twee kinderen. "Zolang mijn situatie niet uitzichtloos is, blijf ik liever gedeeltelijk in ontkenning", aldus de theatermaker in maart.

De Hond wordt donderdag in besloten kring begraven. De presentator laat een vrouw en twee kinderen achter.