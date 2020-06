Theatermaker, radio-dj en presentator Marc de Hond is op 42-jarige leeftijd overleden. Zijn collega's herdenken hem met lovende woorden.

Nicolette Kluijver: 'Slimme en inspirerende lieverd'

Nicolette Kluijver ontmoette De Hond enkele keren toen ze hem namens BNN interviewde. "Je bent zo'n bijzondere, toffe, slimme en inspirerende lieverd. Klote kanker... rust zacht lieve Marc", schrijft ze op Instagram.

Jeroen Kijk in de Vegte: 'Zijn energie zal me altijd bijblijven'

Voormalig collega bij 3FM Jeroen Kijk in de Vegte noemt het verdrietig nieuws dat De Hond is overleden. "Zijn tomeloze energie en motivatie zullen me altijd bijblijven", schrijft hij.

Luuk Ikink: 'Een echte doorzetter'

Presentator Luuk Ikink begon zijn carrière als stagiair bij De Honds radioprogramma Buzz op NPO 3FM. De twee werkten later samen bij radiozender Caz! "Marc was echt een geweldige vent. Eigenzinnig, eerlijk, een echte doorzetter. Ik heb veel van 'm geleerd. Op het gebied van werk, maar ook over positief in het leven staan. Het is dan ook niet voor niets dat hij zei dat je van kanker niet kan verliezen. 'Als ik er niet meer ben, dan is de kanker er ook niet meer. Dus het is op z'n minst een gelijkspel.' Ik wens zijn familie, vrienden en lieve gezin heel veel sterkte toe", schrijft Ikink op Instagram.

Giel Beelen: 'Liet zich nooit kennen'

Radio-dj Giel Beelen omschrijft De Hond als "altijd scherp" en iemand die zich niet liet kennen. Beelen geeft toe dat hij in eerste instantie niet blij was toen De Hond besloot een documentaire over hem te maken. Dat gevoel is inmiddels veranderd in trots, schrijft Beelen op Twitter.

Martijn Koning: 'Een enorm gemis'

Cabaretier Martijn Koning noemt het overlijden van De Hond "een enorm gemis". "Ik zal altijd onder de indruk blijven van de kracht van Marc de Hond. Altijd positief. En altijd doorgaan ondanks tegenslag", schrijft hij op Instagram.

Gerard Ekdom: 'Veel te jong'

Ook Radio 10-dj Gerard Ekdom staat stil bij het overlijden van De Hond, met wie hij bij NPO 3FM samenwerkte. "Veel te jong", aldus Ekdom.

Barbara Barend: 'Wat was je leuk, goed en mooi'

Sportjournalist Barbara Barend omschrijft de rolstoelbasketballer als "leuk, goed en mooi". Ze richt zich tot het gezin van De Hond en wenst hen "sterkte met dit vreselijke verlies".

KRO-NCRV: 'Bevlogen presentator en programmamaker'

Een woordvoerder van KRO-NCRV, de omroep waar De Hond werkzaam was, omschrijft hem in een reactie als een "bevlogen presentator en programmamaker".