Marc de Hond is woensdag op 42-jarige leeftijd overleden, meldt zijn vader Maurice de Hond op Twitter. Bij de theatermaker werd in 2018 blaaskanker ontdekt.

In maart vertelde De Hond niet te weten hoelang hij nog te leven heeft. "Zolang mijn situatie niet uitzichtloos is, blijf ik liever gedeeltelijk in ontkenning", aldus de voormalig basketbalspeler van het Nederlands rolstoelteam.

De Hond trouwde in november 2019 met meerkampatlete Remona Fransen, met wie hij negen jaar samen was. Met Fransen kreeg hij twee kinderen: Livia en James, die in augustus geboren werd.

In 2020 maakte De Hond de theatervoorstelling Voortschrijdend Inzicht. Door zich te laten interviewen door bekende Nederlanders wilde hij een portret maken van zichzelf voor zijn twee kinderen.

103 Marc de Hond: 'Enorm geschrokken van blaaskanker'

De Hond werd in 1977 geboren in Amsterdam als zoon van opiniepeiler en ondernemer Maurice de Hond en Jasmin Dahlia Busnach. Zijn moeder overleed in 1980 op dertigjarige leeftijd aan borstkanker. De Hond had één broer en kreeg na het hertrouwen van zijn vader één halfbroer en drie halfzussen.

In 1999 begon De Hond als dj bij 3FM. Een eerder optreden als gast in het NCRV-radioprogramma BuZz beviel zo goed dat hij een paar weken later werd gevraagd om een wekelijkse webcastprogramma WWW te presenteren met internet als thema. Het jaar erop werd De Hond presentator van BuZz.

In rolstoel na medische fout

De theatermaker belandde in 2002 in een rolstoel na een medische fout tijdens een behandeling tegen een tumor in zijn rug, wat leidde tot een dwarslaesie. Daarover schreef De Hond in 2008 het boek KRACHT - het nieuwe leven van een optimist.

Vanaf 2006 werkte hij als televisiepresentator en -commentator, onder meer bij de rolstoelbasketbalwedstrijden tijdens de Paralympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro.

Maurice de Hond deelt op Twitter een foto ter nagedachtenis aan zijn zoon. (Foto: Twitter/Maurice de Hond).