Marc de Hond is woensdag op 42-jarige leeftijd overleden, meldt zijn vader Maurice de Hond op Twitter. Bij de theatermaker, rolstoelsporter en voormalig internetondernemer werd in 2018 blaaskanker ontdekt.

In maart vertelde De Hond niet te weten hoelang hij nog te leven heeft. "Zolang mijn situatie niet uitzichtloos is, blijf ik liever gedeeltelijk in ontkenning", aldus de theatermaker, die speler was in het Nederlands rolstoelteam.

De theatermaker belandde in 2002 in een rolstoel na een medische fout, die leidde tot een dwarslaesie. Daarover schreef De Hond in 2008 het boek KRACHT - het nieuwe leven van een optimist.

De Hond maakte in 2020 de theatervoorstelling Voortschrijdend Inzicht. Door zich te laten interviewen door bekende Nederlanders wilde de met Remona Fransen getrouwde theatermaker een portret maken van zichzelf voor zijn twee kinderen.

Maurice de Hond deelt op Twitter een foto van zijn overleden zoon (Foto: Twitter/Maurice de Hond).