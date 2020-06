De Koninklijke Bibliotheek (KB) heeft eerder dit jaar een exemplaar van een achttiende-eeuwse Nederlandse kinderencyclopedie aangeschaft, laat de bibliotheek woensdag weten in een persbericht. Wereldwijd is er maar één compleet exemplaar van dit boek.

Dit naslagwerk, dat tussen 1798 en 1810 in delen is uitgegeven door de Nijmeegse uitgever H.C.A. Thieme, laat zien hoe de wereld aan de Nederlandse jeugd werd uitgelegd in die tijd.

"Het boek is, om het oneerbiedig te zeggen, een verzameling plaatjes met een praatje", aldus Marieke van Delft, conservator oude drukken van de KB. "Het naslagwerk is onderverdeeld in verschillende categorieën: over de natuur, over landen en volken, over godsdienst en over industrie. Een heel bijzonder onderdeel is een artikel dat zich sterk tegen slavernij keert. Dat verwacht je wellicht niet, omdat slavernij toen nog op veel plaatsen in de wereld voorkwam."

'Waarschijnlijk ook bedoeld voor buitenlandse markt'

"Een ander bijzonder aspect aan het boek is dat het in meerdere talen is geschreven", gaat Van Delft verder. "Naast het Nederlands staan er namelijk stukken in het Frans, Engels, Duits, en Italiaans in. Van een Amsterdamse uitgever uit die tijd zou je zoiets misschien verwachten, maar voor een uitgever uit Nijmegen is dit heel opvallend. Het boek was waarschijnlijk ook bedoeld voor de buitenlandse markt."

De KB beschikte al over een incompleet exemplaar. De laatste twintig afleveringen - die heel zeldzaam zijn - ontbreken, net als een aantal platen.



Het boek komt in openbaar Nederlands bezit en kan worden geraadpleegd voor bijvoorbeeld onderzoek.