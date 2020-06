Buddy Tegenbosch heeft woensdag de Prijs van de Jonge Jury 2020 gekregen voor zijn boek Match. De auteur ontving de prijs van het leesbevorderingsprogramma voor twaalf- tot zestienjarigen uit de onderbouw van het voortgezet onderwijs tijdens een online televisie-uitzending.

Ruim tienduizend jongeren brachten hun stem uit op hun favoriete jeugdboekentitels van 2019. Naast Match van Tegenbosch waren ook De executie van Daniëlle Bakhuis en Room Service van Maren Stoffels genomineerd.

Tegenbosch wil met zijn boek over een aspirant-profvoetballer "een verhaal vertellen over doorzetten, over alles opgeven om dat ene doel te bereiken. Om er dan achter te komen dat er één ding nog veel belangrijker is."

Sinds 2014 ging de prijs steeds naar Mel Wallis de Vries. De auteur was in 2020 niet genomineerd.