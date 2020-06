De monoloog Wie heeft mijn vader vermoord, over een jongeman die zijn jeugd probeert te verwerken, ging op 1 juni in première. Het spel van Hans Kesting en de regie door Ivo van Hove gebaseerd op het boek van Édouard Louis krijgen lovende kritieken.

De Volkskrant - vier sterren

"In de sobere regie van Ivo van Hove beent Kesting gekweld door de kamer en haalt hardop herinneringen op aan zijn agressieve, onbereikbare vader. Vaak is hij het volwassen kind, vol vragen aan een afwezige ouder."

"Soms speelt hij zijn vader, dan buigt hij moeizaam voorover, en vormt een dikke buik met zijn handen in zijn trui. Als de vader een sigaret rookt, vol overgave, over piepende longen, dan hoest en rochelt Kesting richting het achtertoneel."

"Wie heeft mijn vader vermoord is een genadeloos en roerend portret van een kansarme man, in een milieu waar armoede en drankzucht van vader op zoon worden doorgegeven. Er zijn schaarse momenten van plezier, en verrassende uitingen van trots als de vader aan een agent vertelt dat zijn zoon 'hoge studies' zal gaan doen. Maar meestal overheerst het onvermogen: woede om een mislukt leven, gêne om een zoon die 'anders' is."

17 Wie heeft mijn vader vermoord - Teaser

De Telegraaf - vier sterren

"Ivo van Hove bewerkte het verhaal over een jongeman die in het reine probeert te komen met zijn jeugd, zijn vader, masculiniteit en een regering die mannen als zijn vader de vernieling in helpt."

"Geen lichte kost en even slaat de tekst zelfs bijna door naar een socialistisch manifest, maar intens en prachtig gespeeld door Kesting die moeiteloos schakelt van een zieke oude man naar een naar de aandacht van zijn vader hunkerend jongetje."

NRC - vier sterren

"In Kestings spel wordt deze tweedeling sterk gecontrasteerd: de particuliere herinneringen brengt hij beheerst en feitelijk, bijna alsof het objectieve vaststellingen betreft. Die emotionele distantie creëert een uitdijende leegte."

"Het tweede deel, met de deconstructie van het politieke systeem, wordt juist met een overweldigende emotie gebracht. Eindelijk voel je het verdriet dat daarvoor al in de lucht hing, maar geen vorm kreeg."

"Kesting speelt zijn personage trefzeker, kwetsbaar en gekweld. Treffend is bovendien de fysieke transformatie als hij de vader speelt - kromgebogen rug, uitgezakte buik en rochelend in dichte sigarettenrook. Even daarvoor danste hij verwachtingsvol als een jong kind op Barbie Girl van Aqua."

