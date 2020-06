Zanger en musicalster Bastiaan Ragas staat het komende seizoen met een solovoorstelling in de theaters. Lang zal 'ie leven wordt een voorstelling met liedjes, voodrachten en gesprekken met het publiek, vertelt Ragas op NPO Radio 5.

Aanvankelijk zou Ragas pas volgend jaar met zijn voorstelling langs de theaters gaan, maar volgens hem past Lang zal 'ie leven goed bij de huidige omstandigheden. Omdat het een onemanshow is, kan de van Aida en 3 Musketiers bekende musicalacteur zich makkelijk aan de coronamaatregelen houden.

Volgens Ragas wordt het "een cabareteske voorstelling" waarin hij met het publiek in gesprek gaat. "Het wordt heel erg een-op-een, eerlijk en schaamteloos, met liedjes en veel slechte grappen."

De voorstelling gaat over in het nu leven, in plaats van dingen vooruit te schuiven. Ook draait Lang zal 'ie leven om positiviteit: "Het leven is niet altijd zo maakbaar als je zou willen, zoals we inmiddels allemaal zo goed weten."

In december voert Ragas een kersteditie van de voorstelling op. Het is nog niet duidelijk wanneer de kaartverkoop begint.