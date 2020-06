De erfgenamen van de in 2016 overleden schrijver Richard Adams zijn weer eigenaar van de rechten van het verfilmde boek Watership Down, zo melden Amerikaanse media.

De familieleden van de Britse schrijver lagen jarenlang overhoop met Martin Rosen, die de verfilming uit 1978 regisseerde en beweerde de rechtmatige eigenaar van de rechten van het verhaal te zijn.

In 1976, toen de opnames van de film startten, werd een contract opgesteld waarin stond dat regisseur en scenarioschrijver Rosen de rechten van het verhaal bezat.

Dit contract heeft de rechter nu met terugwerkende kracht opgeheven. Rosen moet de erfgenamen van auteur Adams zo'n 95.000 dollar (ruim 85.000 euro) terugbetalen.

Schadevergoeding voor audioboek

Dit bedrag bestaat uit een schadevergoeding en de onrechtmatig ontvangen royalty's over onder meer een later verschenen audioboek van Watership Down. Daarnaast kan Rosen in de toekomst geen aanspraak meer maken op de royalty's die worden verdiend.

Waterschapsheuvel (1972) gaat over de reis van een groep konijnen en de opbouw van een nieuwe kolonie. Adams baseerde zijn verhaal op het boek Het leven der konijnen van R.M. Lockley, waarin het dagelijks leven van konijnen beschreven wordt.

Over het boek verscheen in 1999 een animatieserie, die bestaat uit drie seizoenen en in totaal 39 afleveringen. In 2018 was bij Netflix een nieuwe animatieverfilming te zien.