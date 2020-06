Het Van Gogh Museum deelt maandag zonnebloemen uit aan de mensen die het museum bezoeken op de eerste dag dat dit weer kan. Het museum ging in maart dicht vanwege de coronacrisis.

Vincent van Gogh (1853-1890) heeft meerdere stillevens van zonnebloemen geschilderd.

Het museum verwelkomt vanaf maandag maximaal honderd bezoekers per uur. Er mogen maximaal tweehonderd bezoekers gelijktijdig in het gebouw zijn. In juni is het museum geopend van 9.00 tot 17.00 uur en in juli en augustus van 9.00 tot 18.00 uur.

"Kunst - en met name het werk van Vincent van Gogh - verbindt mensen met elkaar, biedt troost en hoop op een betere toekomst", zegt directeur Emilie Gordenker van het Van Gogh Museum over de heropening. "Wij zijn enorm blij het Van Gogh Museum weer te kunnen openstellen voor ons diverse publiek en een inspirerende en zo veilig mogelijke ervaring te bieden."

Toen het Van Gogh Museum vanwege de coronapandemie de deuren sloot, liep de tentoonstelling In the Picture. Bezoekers kunnen onder meer zelfportretten van Van Gogh zien. De expositie is verlengd tot en met 30 augustus.

