Lize Korpershoek, bekend van haar YouTube- en Instagram-kanaal en haar documentaire Mijn seks is stuk, brengt in oktober een eigen prentenboek uit. De 34-jarige videomaker en illustrator vertelt daarin het verhaal van haar katten Dirk en Dennie.

Korpershoek nam, nadat zij al enkele jaren het baasje van kat Dirk was, 'noodpoes' Dennie in huis.

"Wat er toen gebeurde was bloedstollend, retespannend, ontroerend en hartverwarmend", aldus de illustrator over haar eerste prentenboek. De samensmelting zal in oktober verschijnen bij uitgeverij Unieboek Spectrum.

Korpershoek plaatst op sociale media regelmatig berichten over haar huisdieren en Dirk en Dennie hebben ook een eigen Instagram-account met ruim zestienduizend volgers. Op 28 mei won het kattenduo een Best Social Award in de categorie Dieren.