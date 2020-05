Hans Kesting kijkt met een dubbel gevoel terug op de tijd dat hij geschminkt werd om de titelrol in Shakespeares Othello te spelen. Dat vertelt hij vrijdag in een interview met de Volkskrant.

De 59-jarige acteur speelde de Afrikaanse generaal meerdere keren voor Toneelgroep Amsterdam. "Ik was maar heel licht geschminkt", vertelt Kesting over de opvoeringen. "Een soort lichtbruine waas was het, niet zoals Ko van Dijk of Laurence Olivier in die rol. Ik vond toen dat het wel kon, want het diende die rol. Maar op zeker moment zijn we gestopt met de schmink omdat het gevoelig kwam te liggen."

"Dat begrijp ik", gaat de acteur verder. "Maar ik vind het ook jammer, omdat het acteurs in hun expressiemogelijkheden beperkt. Als het nodig is voor een rol, vind ik dat zoiets moet kunnen. Maar ik bleek Othello ook heel goed zónder schmink te kunnen spelen."

"Hetzelfde dubbele gevoel heb ik bij de opvatting dat alleen zwarte acteurs Othello zouden mogen spelen", vertelt Kesting. "Aan de ene kant snap ik dat: er is nu een groep acteurs van kleur die zegt: dat zijn ónze rollen. En zolang de kansen niet eerlijk zijn verdeeld, moet je misschien ook wel zo redeneren. Tegelijk vind ik dat een acteur alles zou moeten kunnen spelen. Anders had ik ook nooit Roy Cohn in Angels in America kunnen zijn, want ik ben geen kleine Joodse man. Dus ik vind die opvatting óók een verarming."

Kesting heeft sinds de jaren tachtig tientallen voorstellingen met Toneelgroep Amsterdam gemaakt. Daarnaast is hij te zien geweest in verschillende films en series. Zo had hij in 2019 een grote rol in de Nederlandse Netflix-serie Ares. Vanaf 1 juni speelt hij voor Toneelgroep Amsterdam de hoofdrol in Wie heeft mijn vader vermoord, in het Internationaal Theater Amsterdam.