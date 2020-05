Fred van Leer heeft een nieuwe datum voor zijn verjaardagsfeest Fred & Friends: op 17 en 18 september organiseert hij zijn show in Rotterdam Ahoy. De show is verplaatst vanwege het coronavirus.

Van Leer zou op 18 en 19 september met vrienden in Ahoy staan, maar vanwege het coronavirus zijn grootschalige evenementen in ieder geval tot 1 september niet mogelijk. Naar aanleiding hiervan is besloten naar een nieuwe datum te zoeken.

"Gezondheid en veiligheid is het allerbelangrijkste en daarom zijn we tot dit besluit gekomen. We hebben de afgelopen tijd niet stilgezeten en we hebben dan ook meteen goed nieuws. We verplaatsen het naar exact een jaar later", aldus Van Leer in een reactie.

Tickethouders worden binnenkort geïnformeerd over de geldigheid van hun reeds gekochte kaarten.

