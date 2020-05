Claire Foy en Matt Smith, die samen te zien waren in de serie The Crown, gaan het toneelstuk Lungs opnieuw opvoeren in het Londense theater The Old Vic, schrijft Deadline donderdag.

Het wordt de eerste grote productie in het Verenigd Koninkrijk sinds alle theaters hun deuren sloten vanwege het coronavirus. Bij de voorstellingen is geen publiek aanwezig, maar geïnteresseerden kunnen een kaartje kopen en de show online bekijken. Per voorstelling zijn duizend kaarten beschikbaar, wat ook ongeveer de capaciteit van het theater is.

Lungs zou eigenlijk vanaf 25 maart te zien zijn in New York en werd vorig jaar al enkele maanden opgevoerd in The Old Vic. Het stuk van Duncan Macmillan gaat over een koppel dat besluit een baby op de wereld te zetten in een tijd van smeltende ijskappen, politieke onrust en overbevolking.

Foy (36) en Smith (37), over wie vorig jaar geruchten gingen dat ze ook in het echte leven een stel zijn, kunnen niet alle scènes spelen zoals ze dat eerder deden. In het Verenigd Koninkrijk moeten personen minimaal 2 meter afstand houden van elkaar.