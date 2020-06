De Britse bestsellerschrijver M.J. Arlidge, die deze week met twee nieuwe titels in de boekhandels ligt, broedt nog altijd op de perfecte thrillermoord. In gesprek met NU.nl vertelt de auteur, die het geschenk voor de Spannende Boekenweken schreef, dat het soms lastig is om nieuwe verhalen te bedenken.

"Toen ik de klus kreeg, realiseerde ik me niet hoe groot dit is", zegt Arlidge over Wat jij niet ziet., het boek dat de komende weken cadeau wordt gegeven bij elke verkochte thriller.

"Er worden ontzettend veel exemplaren gedrukt, veel meer dan van een 'normaal' boek. In Engeland kennen we een soortgelijk boekengeschenk niet, het is een geweldige manier om jezelf te kunnen promoten."

Arlidge stelde voor om het verhaal zich in Nederland te laten afspelen, maar er werd gekozen voor een internationaal karakter. Ook wilden ze geen kort verhaal over Helen Grace, het personage over wie hij reeds negen boeken schreef, maar een nieuw karakter voor de hoofdrol.

'Blind persoon is veel kwetsbaarder'

Dat nieuwe karakter werd Emma Forbes, een blinde twintiger die verliefd wordt op een mysterieuze man en de dreiging voelt van een reeks gruwelijke inbraken in haar omgeving.

"Het idee hiervoor had ik al een tijdje", vertelt Arlidge. "Het leek me interessant omdat een blind persoon veel kwetsbaarder is dan iemand die wel kan zien. Emma kan de eventuele dader niet herkennen en kan makkelijker slachtoffer worden. Aan de andere kant wilde ik belichten hoe hoe je de wereld ervaart en hoe het is om verliefd te worden op iemand die je niet kunt zien."

Wellicht komt er nog een romanvervolg op Wat jij niet ziet. "Tijdens het schrijven dacht ik al: dit kan ik nog veel groter maken, door bijpersonages te introduceren bijvoorbeeld. Bovendien word je tijdens het schrijven een beetje verliefd op de hoofdpersoon en wil je meer tijd met haar doorbrengen, dat geldt zeker ook voor Emma."

De cover van het het boekengeschenk van M.J. Arlidge.

'Tikkende klok is interessant'

Maar eerst is het weer tijd voor Helen Grace, over wie deze week alweer het negende deel in de boekhandels ligt. In Nog lange niet gaat Grace op zoek naar een seriemoordenaar die zijn slachtoffers een uur voor de geplande moord waarschuwt per telefoon.

"Ik heb het concept van een tikkende klok altijd interessant gevonden", vertelt Arlidge. "Ik vind het leuk om verschillende personages te laten reageren op die dreiging en urgentie en te laten zien welk effect dit op hen heeft."

Met de verkopen van de Helen Grace-reeks streeft Arlidge onder anderen Nicci French voorbij in de bestsellerlijsten. "Helen is sterk, complex en eigenlijk een soort actieheld", aldus de auteur over zijn populaire personage. "Het is weer een wat anders dan een mannelijke politieagent als hoofdpersoon. De stijl van mijn boeken is een beetje Amerikaans, dus misschien dat mijn boeken er daarom uitspringen."

'Wil een rafelrandje meegeven'

Is het lastig om steeds een nieuw en origineel verhaal te bedenken? "Zeker", vindt de auteur. "Wat ook geldt voor muziek: elk stukje is ooit al geschreven. Ik probeer het verhaal daarom een soort rafelrandje mee te geven, door bijvoorbeeld een hoofdpersonage te introduceren dat anders is dan anders."



De perfecte moord heeft de Brit naar eigen zeggen nog niet op papier gezet. "Ik droom continu over de perfecte moord", lacht hij. "Maar ik ben er nog niet achter hoe die eruitziet: ik ben er bijna, maar nog niet helemaal."