Rick Engelkes gaat door met de productie van de musical Willem van Oranje, vertelt hij woensdag in De Telegraaf. Volgens de acteur en producent is dat vanwege de onzekerheid voor de culturele sector door de coronacrisis een risico.

"Het is een enorm risico, dat wel", aldus Engelkes over het doorzetten van de productie van Willem van Oranje met zijn productiebedrijf Rick Engelkes Producties. "Maar er wordt al zo lang met zo veel passie aan deze opvolger van de musical Soldaat van Oranje gewerkt."

Voor de musical wordt een speciaal pop-uptheater gebouwd in Delft. "De vraag blijft natuurlijk alleen wanneer het open kan", zegt Engelkes over de planning van de musical.

In oktober werd bekend dat Engelkes bezig is met de productie van Willem van Oranje, over het leven van Willem van Oranje (1533-1584) ook bekend als 'Vader des Vaderlands'. De première van de musical stond toen gepland op 7 maart 2021.

