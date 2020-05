J.K. Rowling brengt voor het eerst sinds jaren een nieuw kinderboek uit. De schrijfster vertelt dat The Ickabog al heel lang op de plank ligt, maar dat ze nooit eerder een juist moment vond. Op Twitter benadrukt ze dat het gratis verhaal geen spin-off is van haar populaire Harry Potter-reeks.

In hoofdletters schrijft Rowling op Twitter dat er geen sprake is van een spin-off, om onduidelijkheid direct te voorkomen. "Ik schreef The Ickabog jaren terug en wilde het uitbrengen na Harry Potter and the Deathly Hollows, maar zag er uiteindelijk van af omdat ik even niets wilde uitbrengen."

In de tussentijd schreef Rowling nieuwe boeken waaronder The Casual Vacancy en The Cuckoo's Calling voor volwassenen. Daarna besloot ze even geen kinderboeken meer te willen maken.

"De eerste versie van The Ickabog verdween daarmee naar de zolder en in de tijd die er tussen zat, ging ik het steeds meer zien als een verhaal voor mijn twee jongste kinderen, aan wie ik het voorlas voor het slapengaan", aldus Rowling.

Slechts een paar weken geleden pakte de schrijfster het verhaal weer op en besloot het te willen uitbrengen voor kinderen die nu thuiszitten in coronatijd. "Tussen 26 mei en 10 juli zal ik iedere dag een hoofdstuk (of twee of drie) plaatsen."

Het boek zal in november uitgebracht worden in printversie, met tekeningen die fans hebben gemaakt. De tekeningen verschillen per land: de beste tekeningen worden uitgekozen en in hun eigen land gepubliceerd.