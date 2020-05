De culturele sector komt uit onvrede met het huidige steunpakket van de regering met een zeven dagen durende online ketendemonstratie onder de noemer Cultuur in Actie!

De demonstratie is een initiatief van onder anderen producent en regisseur Marc Pos en actrice Johanna ter Steege.

"Omdat verzamelen op het Malieveld nu niet mogelijk is, gebeurt het middels een livestream", schrijven de initiatiefnemers maandag op de website MORE Theater Producties.

Met een speciale teller wordt bijgehouden hoeveel mensen uiteindelijk op het 'digitale Malieveld' staan. "Met als doel: bredere financiële ondersteuning vanuit de politiek én zorgen voor bewustwording dat cultuur geen vrije tijd is, maar van levensbelang."

Creatievelingen uit verschillende sectoren vertellen via de livestream in het Utrechtse DeFabrique zeven dagen lang over hun werk. Ook nodigen ze het publiek uit om te vertellen hoe belangrijk cultuur voor hen is.

Het programma, dat van 30 mei tot en met 5 juni duurt, wordt gepresenteerd door 21 bekende Nederlanders, onder wie Paul de Leeuw, Irene Moors, Twan Huys en Richard Groenendijk. Zij werken allen belangeloos mee.