Paul Haenen is niet van plan afscheid te nemen van zijn typetjes Dominee Gremdaat en Margreet Dolmen, vertelt hij zaterdag in het radioprogramma Nieuwsweekend. De cabaretier kan zich niet vinden in de suggestie dat hij na veertig jaar andere typetjes zou moeten verzinnen, omdat hij met Radio Oranje Troost TV wel nieuwe dingen doet.

"Dat is volkomen lulkoek en echt Nederlands", aldus Haenen over de suggestie van de interviewer dat hij na tientallen jaren Dolman en Gremdaat een ander typetje zou moeten verzinnen. "Ik heb vijftig uitzendingen gemaakt van de online talkshow Radio Oranje, 2,5 uur rechtstreeks als mezelf."

"Ik doe godverdomme elke keer iets nieuws, ik steek constant mijn nek uit. Radio Oranje is een rechtstreekse uitzending met allemaal actualiteiten, niemand heeft dat nog op die manier gedaan."

De 74-jarige Haenen begon half maart met Radio Oranje Troost TV via zijn YouTube-kanaal. De cabaretier wil met dit initiatief mensen troost bieden tijdens de coronacrisis.