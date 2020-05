De valse identiteitspapieren waarmee Heinrich Himmler aan het einde van de Tweede Wereldoorlog probeerde te ontsnappen aan de geallieerden zijn 75 jaar na zijn dood teruggevonden. De Duitse SS-leider noemde zich in de documenten sergeant Heinrich Hitzinger, maar werd op 20 mei 1945 gearresteerd.

Himmler werd met een ooglapje op en met zijn snor afgeschoren in de buurt van Hamburg aangehouden door Britse soldaten. Pas op de avond na zijn arrestatie maakte de SS-leider zijn werkelijke identiteit bekend aan de commandant van het kamp in Barnstedt waar hij na zijn arrestatie werd vastgehouden.

De familie van een Britse soldaat heeft Himmlers valse identiteitspapieren geschonken aan het Military Intelligence Museum in het Engelse Shefford. Ze doneerde ook de bretels die de nazi droeg toen hij werd aangehouden.

Himmler was leider van de SS en een van de kopstukken van de NSDAP, die Adolf Hitler als boegbeeld had. De nazi was een van de hoofdverantwoordelijken voor de Holocaust tijdens de Tweede Wereldoorlog en pleegde op 23 mei 1945 zelfmoord in gevangenschap.

De valse identiteitspapieren waarmee Heinrich Himmler probeerde uit handen van de geallieerden te blijven. (Foto: Instagram/Military Intelligence Museum).