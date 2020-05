Sanne Wallis de Vries houdt er rekening mee dat ze in het najaar nog geen reguliere theatershow kan doen en heeft daarom een alternatief bedacht. De cabaretière vertelt vrijdag op Twitter dat de voorstelling HEEL heet en geschikt is om te spelen voor honderd man.

Wallis de Vries zou eigenlijk in het najaar met haar voorstelling Kom door het land reizen. Omdat het nog niet duidelijk is of de coronamaatregelen het tegen die tijd toestaan om theatervoorstellingen met volle zalen te spelen, heeft de cabaretière een alternatief bedacht.

"Als ik mijn voorstelling Kom dit najaar niet zou kunnen spelen, ga ik de theaters langs met een heel nieuw uur: de interactieve interim-voorstelling HEEL. Ik speel 'm voor honderd mensen, of hoeveel er dan in mogen/kunnen op 1,5 meter afstand", schrijft ze op het sociale medium.

Wallis de Vries kondigt aan dat de voorstelling bestaat uit stand-upcomedy, zang en dans en dat er gastoptredens komen van collega's. Ze benadrukt dat de voorstelling vooral draait om het publiek.