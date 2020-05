Er verschijnt in september een kookboek met recepten uit de televisieserie Friends. Amerikaanse media berichtten over het boek nadat de titel op Amazon verscheen.

Het kookboek is geschreven door Amanda Yee en bestaat uit meer dan vijftig recepten die zijn geïnspireerd door de sitcom die van 1994 tot en met 2003 op televisie te zien was.

Het boek bevat recepten voor voorgerechten, hoofdgerechten drankjes en desserts. Er komen gerechten voorbij die in de serie werden bereid door de personages Monica (Courteney Cox), Rachel (Jennifer Aniston), Phoebe (Lisa Kudrow), Ross (David Schwimmer), Joey (Matt LeBlanc) en Chandler (Matthew Perry).

Het is overigens niet de eerste keer dat er een kookboek gebaseerd op Friends verschijnt. Wel is het voor het eerst dat er gesproken wordt van een officieel kookboek, omdat Warner Bros, de filmstudio verantwoordelijk voor Friends, groen licht heeft gegeven.

Friends: The Official Cookbook is vanaf 22 september verkrijgbaar.