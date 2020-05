Vrijdag viert model en actrice Naomi Campbell haar vijftigste verjaardag. Een greep uit de talloze foto's van een van de eerste supermodellen.

Start modellencarrière in 1985

De in 1970 in Londen geboren Naomi Elaine Campbell kreeg haar eerste modellencontract toen ze vijftien jaar oud was. Daarvoor speelde het model rolletjes in videoclips van Bob Marley en Culture Club.

Campbell werkte veel samen met fotograaf Herb Ritts, van 1988 tot diens dood in 2002. (Foto: Instagram/Naomi Campbell | Herb Ritts).

Eerste generatie supermodellen

De term 'supermodel' is inmiddels ingeburgerd en van toepassing op onder anderen Doutzen Kroes en Cara Delevingne. Campbell is een van de modellen op wie de benaming is gebaseerd.

Deze supermodellen werden aan het eind van de twintigste eeuw als de 'big five' beschouwd. Van links naar rechts: Naomi Campbell, Linda Evangelista, Tatjana Patitz, Christy Turlington en Cindy Crawford. Het vijftal was samen te zien in de videoclip van George Michaels Freedom. (Foto: Peter Lindbergh).

Talloze coverfoto's, strijd tegen discriminatie zwarte modellen

Campbell sierde de cover van talloze modetijdschriften en is tot nu het enige model dat de cover van TIME Magazine haalde. In 1988 stortte het model haar hart uit bij modeontwerper Yves Saint Lorent (1936-2008), nadat de Franse Vogue haar om haar donkere huidskleur niet op de cover wilde hebben.

De modeontwerper was woedend over dit onrecht en zorgde ervoor dat Campbell alsnog, als eerste zwarte model, op de cover verscheen. Sindsdien zet Campbell zich in tegen discriminatie en racisme in de modewereld.

Campbell was in 1988 uiteindelijk toch te zien op de cover van de Franse Vogue. (Foto: Instagram/Naomi Campbell).

Dertig jaar na de eerste keer sierde een 48-jarige Campbell in 2018 opnieuw de cover van de Franse Vogue. (Foto: Instagram/Naomi Campbell)

Modellencarrière nog niet ten einde

Waar veel modellen rond hun dertigste de haute couture en catwalk vaarwel zeggen, is Campbell daar nog steeds actief. In 2018 ontstonden geruchten over haar pensioen nadat het model zei: "Ik weet niet of ik nog kan lopen, na 32 jaar op de catwalk." Maar sindsdien heeft Campbell nog meerdere catwalkshows gelopen.

In 2019 was Campbell een van de catwalkmodellen tijdens de London Fashion Week (Foto: BrunoPress).