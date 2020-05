Een eerste druk van het boek Harry Potter and the Philosopher's Stone heeft donderdag op een veiling 33.000 Britse pond (ongeveer 36.000 euro) opgebracht, meldt Sky News donderdag. Dat bedrag is bijna drie keer zo groot als werd verwacht.

De verkochte editie van Harry Potter and the Philosopher's Stone is een van de vijfhonderd exemplaren tellende eerste druk van het boek uit 1997. Het werd aangeschaft door een Britse particulier.

Het voor 36.000 euro geveilde boek met harde kaft was op een school in het Engels Buckinghamshire in een container gegooid, samen met vier andere boeken uit de boekenserie van J.K. Rowling over de belevenissen van een tovenaarsleerling. Een leraar redde de boeken van de stort en bewaarde ze thuis.

Twee paperbackedities van Harry Potter and the Philosopher's Stone verwisselden donderdag voor rond de 3.500 euro van eigenaar. In 2019 leverde een zeldzame editie uit de boekenreeks 31.000 euro op.